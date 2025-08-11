Anfang der 1990er bekam man für eine Blutspende bei den besser bezahlenden Institutionen sagenhafte 50 D-Mark, die dann am 1.1.1999 korrekt (bis auf ein paar Zerquetschte) in 25 Euro umgewandelt wurden. Bei denen ist es geblieben. Rechnet man die Inflation bzw. den Kaufkraftverlust ein, müsste es heute etwas mehr als 50 Euro geben. In der Ferienzeit rufen die einschlägigen Zentralen zur Spende auf, weil die Blutreserven knapp werden. Zusammenhang und Lösungsansatz s...

Artikel-Länge: 1732 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.