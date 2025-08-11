Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
11.08.2025 / Feuilleton / Seite 10

Die Stadt in Schwarz und Weiß

Eine Freiluftausstellung über Leben und Werk des Jahrhundertdesigners Otl Aicher

Florian Osuch
Auf dem Gelände der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu erinnert ein Pavillon mit der Freilichtausstellung »allgäu schwarzweiß« an Otto Ludwig »Otl« Aicher. Der Künstler war einer der bedeutendsten deutschen Designer des 20. Jahrhunderts. Aicher war ein herausragender Grafikdesigner, der maßgeblich zur Entwicklung der visuellen Kommunikation beigetragen hat. Die Sportpiktogramme beispielsweise, die er für das Erscheinungsbild der Olympischen Spiele in München 1972...

