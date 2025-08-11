Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
11.08.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 9

»Powerplay« gegen Bern

US-Zollpolitik trifft Schweiz besonders hart. Bundesrat setzt auf »Deregulierung« von sozialen Standards

Kim Nowak
Der Wirtschaftskrieg der USA geht in die nächste Runde: Vergangenem Mittwoch sind die Zölle in Kraft getreten. Während sie bei den meisten EU-Gütern bei 15 Prozent liegen, hat es die Schweiz besonders hart getroffen. Am Dienstag reisten Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) nach Washington, D. C., um weitere Gespräche zu führen. Gebracht hat die Reise nichts: Auf Schweizer Importe wurden Zölle in Höhe von 39 Prozent e...

