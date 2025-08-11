Der Wirtschaftskrieg der USA geht in die nächste Runde: Vergangenem Mittwoch sind die Zölle in Kraft getreten. Während sie bei den meisten EU-Gütern bei 15 Prozent liegen, hat es die Schweiz besonders hart getroffen. Am Dienstag reisten Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) nach Washington, D. C., um weitere Gespräche zu führen. Gebracht hat die Reise nichts: Auf Schweizer Importe wurden Zölle in Höhe von 39 Prozent e...

