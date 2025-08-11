Guatemalas sozialdemokratischer Präsident Bernardo Arévalo hat anlässlich des am Sonnabend begangenen »Tages der indigenen Völker« dem Parlament einen Gesetzentwurf zu Investitionen in indigenen Gebieten vorgelegt. Im Kern sieht die geplante Reform vor, dass öffentliche Investitionen auf indigenem Land getätigt werden können, ohne dass dies wie bisher automatisch an den Staat fällt. Entsprechend erklärte Arévalo am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, die Initiativ...

