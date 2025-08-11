Die rechtskonservative Volkspartei (PP) hat Ende Juli in dem Städtchen Jumilla bei Murcia einen Gemeindebeschluss durchgebracht, der religiöse Feiern an öffentlichen Orten einschränkt. Zuvor hatte die ultrarechte Partei Vox einen Antrag eingebracht, der ein grundsätzliches Verbot muslimischer Feste in dem 27.000-Einwohner-Ort zum Ziel hatte. Seit Jahren feiern die Muslime der Stadt ihre Feste, das Opferfest und das Zuckerfest, in der Turnhalle der Kommune. Bislang h...

Artikel-Länge: 4121 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.