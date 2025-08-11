Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
11.08.2025 / Inland / Seite 5

Betriebsrat statt Scheingremium

Berlin: Chefs dreier landeseigener Betriebe fechten Wahl von Belegschaftsvertretung an. Termin vor Arbeitsgericht im Oktober erwartet

Jessica Reisner
Drei landeseigene Berliner Unternehmen fechten die Wahl eines gemeinsamen Betriebsrats ihrer Beschäftigten an. Sie beantragten, neben einem formellen Aspekt, vor allem prüfen zu lassen, ob ein Gemeinschaftsbetrieb existiert, berichtete kürzlich der Tagesspiegel. Das Land Berlin unterhält laut Senat knapp 300 Tochterunternehmen. Nur ein Teil davon hat Betriebs- oder Personalräte. In einigen wird nicht einmal Tarif gezahlt. So das Ergebnis einer schriftlichen Anfrage,...

