Ende Juli hat der Cannabisklub »Anbauverein 38« aus Salzgitter zum ersten Mal eine Ernte eingefahren. Stolz präsentierte der Vereinsvorsitzende Uwe Geisler ein Plastiktütchen mit den begehrten Blüten. Der »Anbauverein 38« war kurz nach der Reform des Betäubungsmittelgesetzes im April 2024 gegründet worden. Zunächst mussten allerlei Papiere zusammengetragen und eine Lizenz zum kollektiven Anbau beantragt werden. Die erhielt der Club im Januar, doch die erste Aussaat ...

