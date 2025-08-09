Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
09.08.2025 / Wochenendbeilage / Seite 3 (Beilage)

Nüchtern im nationalen Delirium

Am 7. August vor 125 Jahren starb Wilhelm Liebknecht. Auszug aus einer Rede vom Oktober 1871

Zwei Welten stehen jetzt schroff einander gegenüber – die Welt der Besitzenden und die Welt der Nichtbesitzenden, die Welt des Kapitals und die Welt der Arbeit, die Welt der Unterdrücker und die Welt der Unterdrückten, die Welt der Bourgeoisie und die Welt des Sozialismus – zwei Welten mit entgegengesetzten Zielen, Bestrebungen, Anschauungen und mit verschiedener Sprache, zwei Welten, die nicht nebeneinander bestehen können, von denen die eine der andern Platz mache...

