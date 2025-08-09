Am Donnerstag ist es im Libanon landesweit zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Hunderte Unterstützer der Hisbollah strömten auf die Straßen der Hauptstadt Beirut. Zuvor hatte die Regierung unter Premier Nawaf Salam beschlossen, die Hisbollah zu entwaffnen. Sie beauftragte die libanesische Armee, die Entwaffnung noch bis Ende des Jahres zu übernehmen. Damit folgte die Regierung einem von Tom Barrack, dem US-Sonderbeauftragten für Libanon, vorgelegten Vierstufe...

