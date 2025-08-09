Der Sportartikelkonzern Adidas hat gegen den Konjunkturtrend im zweiten Quartal 2025 ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum vorgelegt. Das hält das Unternehmen aus Herzogenaurach nicht davon ab, die Tarifbindung zum 1. September aufzukündigen. Die für den Wirtschaftssektor zuständige Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) kritisierte das am Donnerstag mit drastischen Worten. Ab September würden für die 8.000 Beschäftigten des Konzerns keine neuen...

