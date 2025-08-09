Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
09.08.2025 / Inland / Seite 5

Adidas foult die Belegschaft

Sportartikelkonzern kündigt Tarifbindung unmittelbar vor anstehender Verhandlungsrunde auf

Gudrun Giese
Der Sportartikelkonzern Adidas hat gegen den Konjunkturtrend im zweiten Quartal 2025 ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum vorgelegt. Das hält das Unternehmen aus Herzogenaurach nicht davon ab, die Tarifbindung zum 1. September aufzukündigen. Die für den Wirtschaftssektor zuständige Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) kritisierte das am Donnerstag mit drastischen Worten. Ab September würden für die 8.000 Beschäftigten des Konzerns keine neuen...

Artikel-Länge: 3351 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

54,90 Euro/Monat Soli: 69,90 €, ermäßigt: 36,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

28,90 Euro/Monat Soli: 39,90 €, ermäßigt: 18,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

54,90 Euro/Monat Soli: 69,90 €, ermäßigt: 36,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro