Nach dem am Donnerstag schriftlich erklärten Rückzug der Kandidatin für das Verfassungsgericht Frauke Brosius-Gersdorf rumort es in der Regierungskoalition. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat gar die Verlässlichkeit innerhalb des Bündnisses aus Union und Sozialdemokraten angezweifelt. »Was sind Absprachen noch wert? Was bedeutet Verlässlichkeit in einer Koalition?«, formulierte Miersch in einem Papier an die Bundestagsabgeordneten der SPD, aus dem AFP am Freitag...

Artikel-Länge: 3303 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.