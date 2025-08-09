Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
09.08.2025 / Inland / Seite 4

Juniorpartner kommen Zweifel

Rückzug aus Richterwahl: SPD-Fraktionschef Miersch stellt Regierungsbündnis mit Union in Frage

Max Ongsiek
Nach dem am Donnerstag schriftlich erklärten Rückzug der Kandidatin für das Verfassungsgericht Frauke Brosius-Gersdorf rumort es in der Regierungskoalition. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat gar die Verlässlichkeit innerhalb des Bündnisses aus Union und Sozialdemokraten angezweifelt. »Was sind Absprachen noch wert? Was bedeutet Verlässlichkeit in einer Koalition?«, formulierte Miersch in einem Papier an die Bundestagsabgeordneten der SPD, aus dem AFP am Freitag...

