Die israelische Armee hat den Süden des Libanon erneut mit einer heftigen Angriffswelle überzogen. 19mal bombardierten bewaffnete Drohnen in der Nacht zu Donnerstag Dörfer und Ortschaften entlang der »Blauen Linie«, die nach dem Krieg 2006 von den Vereinten Nationen als Waffenstillstandslinie neu markiert worden war. Aus Deir Siryan, im Bezirk von Marjayoun, wurden drei Verletzte gemeldet, die nicht versorgt werden konnten, weil fortlaufende Angriffe die Rettungskrä...

