Rekorde im Militärgeschäft, Flaute im zivilen Bereich: Der Rüstungsriese Rheinmetall weiß, wie man derzeit die Kasse klingeln lässt. Trotz deutlicher Zuwächse in Sachen Umsatz, Gewinn und Aufträge im ersten Halbjahr blieb der Konzern aus Düsseldorf hinter den Erwartungen zurück, meinen Beobachter. Dennoch: Rheinmetall-Chef Armin Papperger wähnt das Unternehmen auf dem Weg zum »globalen Rüstungschampion«. In einer Mitteilung vom Donnerstag bestätigte der Waffenfabrik...

