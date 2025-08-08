In der seit einigen Tagen geführten Debatte um eine mögliche Rettung von Kindern aus dem von den israelischen Besatzern zerbombten Gazastreifen schlägt die Linkspartei ein koordiniertes Verfahren von Bund und Ländern im Rahmen des »Kleeblattmechanismus« vor. Das Konzept, das aus der sogenannten Coronakrise stammt, regelt die Verteilung von Intensivpatienten zwischen den einzelnen Bundesländern, um eine Überlastung von Intensivstationen zu vermeiden. Es wird seit 202...

