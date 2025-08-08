Bis zum Jahresende sollen russische Hyperschallraketen in Belarus stationiert werden. Dies kündigten die Präsidenten beider Länder, Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, Anfang dieses Monats bei einem Treffen auf der Insel Walaam im Ladogasee an. Putin sagte, nach dem Testeinsatz einer »Oreschnik«-Rakete gegen die ukrainische Raketenfabrik Piwdenmasch in Dnipro im vergangenen November sei jetzt die Serienproduktion dieser Systeme angelaufen. Sie würden parallel ...

