Der Waffenproduzent Rheinmetall ist »erfolgreich auf seinem Weg, ein globaler Rüstungschampion zu werden«, frohlockte Chef Armin Papperger am Donnerstag. Der Düsseldorfer Konzern teilte am Donnerstag mit, Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2025 deutlich gesteigert zu haben. Ersteren demnach um 24 Prozent auf satte 4,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis wuchs um 18 Prozent auf 475 Millionen Euro. Als Kriegsprofiteur weiß der Rheinmetall-Boss um seine damit ein...

