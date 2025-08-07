Gegründet 1947 Donnerstag, 7. August 2025, Nr. 181
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
07.08.2025 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Jeremias bricht Arbeitsrecht

Polen: Bayrisches Unternehmen geht repressiv gegen langen Streik von Beschäftigten vor

Alieren Renkliöz
Gewerkschaftsfeindliche Politik, Bruch mit dem Arbeitsrecht und deutsches Überlegenheitsgebaren – das wird in Polen dem bayerischen Abgastechnikunternehmen Jeremias vorgeworfen. Der sechswöchige Streik der Beschäftigten im Werk in Gniezno war der längste der jüngeren polnischen Geschichte und schaffte es bis ins Parlament. Maciej Konieczny, Abgeordneter der Partei Razem (Gemeinsam), kritisierte im Sejm, das deutsche Unternehmen werde »von einer amerikanischen Anwalt...

