Den vorläufigen Höhepunkt der von Äthiopien geschürten Spannungen gegenüber seinem Nachbarn Eritrea bildete jüngst ein Brief aus Addis Abeba in Richtung »internationaler Gemeinschaft«. Laut Medienberichten sei das Schreiben, in dem Eritrea die Vorbereitung eines Krieges vorgeworfen wird, an US-Außenminister Marco Rubio, UN-Generalsekretär António Guterres sowie verschiedene Staats- und Regierungschefs gegangen. Parallel dazu berichten regionale Medien seit Ende Juli...