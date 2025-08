Im Frühjahr und Sommer 1945 stellte sich aus Sicht der japanischen Führung die Kriegslage als außerordentlich schlecht dar. Zwar hielten japanische Truppen noch zahlreiche der in den Jahren zuvor eroberten Gebiete in China und Südostasien. Doch waren die USA Schritt für Schritt an die japanischen Hauptinseln herangerückt und eroberten von April bis Juni 1945 Okinawa. Seit dem Fall der strategisch wichtigen Insel Iwo Jima im März besaßen die USA einen unversenkbaren ...