Thomas, Elstermann, Marjan, Helfritsch

Einen Kinofilm hat Jochen Thomas nie inszeniert, aber von 1972 bis 1991 zwei Dutzend Fernsehspiele für den DFF. Dafür hat er in seinem Hauptberuf als Schauspieler ab 1952 in Dutzenden Filmen bei Regisseuren wie Wolfgang Staudte, Frank Beyer, Kurt Maetzig und Gottfried Kolditz oft in Rollen von Proletariern vor der Kamera gestanden. Der gebürtige Kasselaner, den es nach dem Krieg in den Osten verschlug, wäre am Donnerstag 100 Jahre alt geworden und starb 1995. Im Ber...