Der Logistikriese DHL Group liefert – zumindest auf dem Papier. 1,4 Milliarden Euro operativer Gewinn im zweiten Quartal, ein Plus von 5,7 Prozent im Vorjahresvergleich, trotz schrumpfender Umsätze und geopolitischer Turbulenzen, berichtete der Konzern am Dienstag in Bonn. Oder: Ein Ergebnis dank Portoerhöhung und Jobstreichungen vor allem im Paket- und Briefbereich. Dort erwirtschafteten die Kolleginnen und Kollegen in den Monaten April bis einschließlich Juni dies...