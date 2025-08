In Hiroshima starben schätzungsweise rund 70.000 Menschen am Tag des Angriffs, insgesamt etwa 140.000 Menschen bis Ende 1945. In Nagasaki fielen am 9. August ungefähr 40.000 Menschen dem Angriff zum Opfer, mindestens 74.000 Menschen verstarben bis Dezember 1945. Viele überlebten schwerverletzt, zahlreiche Menschen leiden bis heute an den Spätfolgen. Die akute Strahlenkrankheit machte sich bei vielen Überlebenden innerhalb von Stunden bis Wochen nach der Explosion be...