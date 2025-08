Bisher haben israelische Siedler und Soldaten in der besetzten Westbank vor allem Olivenbäume gefällt oder Bauern an der Ernte gehindert. Nun machten israelische Soldaten in Al-Khalil (Hebron) auch eine Anlage zur Vermehrung von Saatgut dem Erdboden gleich. Das teilte die palästinensische Union of Agricultural Work Committees (UAWC) in einer Presseerklärung mit, die unter anderem von La Via Campesina verbreitet wurde, einer weltweiten Bewegung von Bauern, Kleinbauer...