Milorad Dodik, Präsident der Republika Srpska (RS), steht am Sonntag im serbischen Sremski Karlovci vor Anhängern und vergleicht sich selbst mit den wegen Kriegsverbrechen verurteilten Radovan Karadžić und Ratko Mladić. »Sie wollen mich brechen, so wie sie unsere Helden gebrochen haben«, ruft er. Aleksandar Vučić steht demonstrativ an seiner Seite. Zuvor hatte der serbische Präsident bereits bekanntgegeben, das Hafturteil gegen Dodik nicht anzuerkennen. Die Botschaf...