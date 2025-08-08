Der Golfkrieg 1991 gilt als erster Weltordnungskrieg inmitten des Endes der Ordnung des Kalten Krieges. Er führte auch zum Zerfall und einer Neuzusammensetzung der traditionellen Linke. Damals befand sich die an der Sowjetunion orientierte Linke in einem Paralysezustand. Der »große Bruder« UdSSR war bereits in Auflösung begriffen, der Warschauer Pakt wurde gerade abgewickelt, Gorbatschow trug den Boykott und die Ultimaten der UNO gegen den Irak, der sich unter der D...

