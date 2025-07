Im Jahr 1991 erklärte die ehemalige Kolonie British Somaliland in Nordostafrika ihre staatliche Unabhängigkeit von der 1960 gegründeten Republik Somalia. 34 Jahre später pflegt das Territorium, das ungefähr so groß wie Griechenland ist, zwar Sonderbeziehungen zu Israel, Taiwan und den USA, aber es ist nach wie vor von keinem Staat der Welt anerkannt und will das ändern. Somaliland sei »bei seinem Streben nach internationaler Anerkennung als souveräner Staat bereit, ...