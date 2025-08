Auf den heimischen Laufbahnen bleibt Gina Lückenkemper eine Klasse für sich. Mit dem sechsten deutschen Meistertitel über 100 Meter untermauerte die 28jährige in Dresden ihre nationale Dominanz im Sprint. Lückenkemper lief im Finale 11,17 Sekunden und ließ sich danach an einem milden Sommerabend feiern. Auch in den beiden Runden zuvor siegte sie jeweils souverän. »Auch wenn ich dreimal Gegenwind hatte, hatte ich trotzdem viel Spaß auf der Bahn«, sagte die Olympiadri...