Fünf Wochen nach Einstellung der israelisch-US-amerikanischen Luftangriffe auf die zentralen Atomanlagen der Islamischen Republik Iran im Juni ist kein politischer Neustart in Sicht. Tommy Pigott, ein Sprecher des State Departments, hat in der vergangenen Woche den Anspruch Irans auf Entschädigung abgelehnt. Solche Forderungen seien »lächerlich«, sagte Pigott am Donnerstag. Die US-Regierung bleibe zwar »offen für Diplomatie«, aber jetzt sei Teheran »am Zug«. Iran ha...