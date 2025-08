Das Hitchhiking des Grauens

Vor wieviel Jahren nun genau ich dreißig war, ist eine Frage mittlerer Brisanz. Belassen wir es bei der Auskunft: Ich war es. Richtig viel älter bin ich übrigens nicht. Hätten wir Steinzeit, wäre ich vielleicht Druide; im Deutschland des dritten Jahrtausends bin ich aber selbstverständlich ein Mann in den besten Jahren, welche so heißen, weil sie in allen Aspekten die besten sind. Die besten Gelenk- und Rückenschmerzkicks meines Lebens habe ich heute, und länger als...