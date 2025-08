Schutzgelderpresser

Nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung im Zollstreit mit den USA machen sich in EU-Europa Ärger und Enttäuschung breit. In Paris ist von »Unterwerfung der EU« die Rede. Besonders die der imperialen Politik Washingtons traditionell besonders zugetanen Kommentatoren wie die FAZ sind bitter enttäuscht. Klaus-Dieter Frankenberger, früher verantwortlicher FAZ-Redakteur für Außenpolitik und heute Senior Fellow am American German Institute in Washington nennt Donald T...