In Anwesenheit der höchsten Vertreter des Staates und zahlreicher internationaler Gäste hat am Donnerstag in Zagreb der vierte offizielle Militärmarsch der kroatischen Armee stattgefunden. Anlass war der 30. Jahrestag der Militäroperation »Oluja« (Sturm) zur »Rückgewinnung« kroatischer Gebiete im Jahr 1995. Der Marsch präsentierte Hunderte Militärfahrzeuge, Drohnen, Hubschrauber, französische »Rafale«‑Kampfjets sowie Wasserlöschflugzeuge. Erstmals nahmen auch Einhei...