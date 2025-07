Die US-Regierung will Verhütungsmittel im Wert von umgerechnet achteinhalb Millionen Euro verbrennen. Sie waren von der am 1. Juli abgewickelten, staatlichen Hilfsorganisation USAID gekauft worden, um sie in Afrika zu verteilen. Die Kosten der Vernichtung sollen sich demnach auf etwa 150.000 Euro belaufen. Der Preis, den vor allem afrikanische Frauen bezahlen, dürfte ungleich höher sein. »Wir sind uns der Probleme bewusst, aber wir fühlen uns natürlich auch einer Po...