Vorsicht, bissig: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte bereits kürzlich geknurrt, US-Streamingdienste müssten auch in Deutschland investieren, wenn sie hier Geld scheffeln wollten. Nun macht er ernst. Oder tut zumindest so: »Zeitnah« wolle er einen Entwurf für ein Gesetz zur Investitionsverpflichtung vorlegen, kündigte Weimer am Mittwoch an. Soll keiner sagen, seine Sorge um den Kulturindustriestandort Deutschland sei nicht aufrichtig. Ausgedacht hatte sich die...