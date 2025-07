Die Rezession ist auch bei den ausbildenden Unternehmen angekommen. Ein Viertel der Betriebe will weniger Ausbildungsplätze anbieten. Das geht aus der Ausbildungsumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hervor. »Der Ausbildungsmarkt folgt klar dem Arbeitsmarkt«, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks am Donnerstag bei der Vorstellung der Umfrage in Berlin. »Im drohenden dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum« fehle auch den Untern...