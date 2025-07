Am 13. Oktober 1912 erklärten die Balkanstaaten der Türkei den Krieg, nach wenigen Wochen standen ihre Truppen vor Konstantinopel. Die türkische Herrschaft auf dem Balkan war zu Ende. Gleichwohl bestand die Gefahr, dass der Balkankrieg in einen europäischen Krieg umschlagen könne. Der Sieg der Balkanstaaten unter Serbiens Führung wurde von der österreichischen Regierung als Bedrohung empfunden. Sie sahen in Serbien mit seinen kaum drei Millionen Einwohnern einen gef...