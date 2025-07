Im Winter des Jahres 1944 liegt das entlegene Trentiner Bergdorf Vermiglio friedlich unter einer dichten, hohen Schneedecke. Die vielen Kinder der Großfamilie Graziadei ruhen noch in ihren mehrfach belegten Betten. Wenn sie kurz darauf mit ihren Tassen die heiße Morgenmilch in Empfang nehmen, geht alles seinen gewohnten Gang. In der Schule betet man auf Lateinisch und absolviert ein paar gymnastische Übungen, bevor der Unterricht beginnt. Mit strenger Bestimmtheit f...