Bundeskanzler Friedrich Merz will sicherstellen, dass seine Regierung nach dem Rumpelstart in Zukunft geräuschlos arbeitet. Er hat deshalb die Bauarbeiter der Hauptstadt angewiesen, einen schalldichten Betonsarkophag um das Kanzleramt herumzubauen. Balken werden dabei nicht verwendet. Damit sie sich nicht biegen, wenn der Kanzler im Koalitionsvertrag nachsieht, was er den Bürgern so alles versprochen hat. Das Bundesinnenministerium will die Internetseite von Radio J...