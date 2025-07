Anfang Juli hat die britische Regierung die propalästinensische Aktionsgruppe »Palestine Action« (PA) auf die Terrorliste gesetzt. PA nimmt in ausschließlich gewaltfreien Aktionen die britische Militärmaschinerie ins Visier, der sie Komplizenschaft an Israels Verbrechen der »Apartheid« und des »Völkermords« an der palästinensischen Bevölkerung vorwirft. Nun belegen Geheimdokumente der britischen Regierung und des Inlandsgeheimdiensts MI5, dass es im Vorfeld deutlich...