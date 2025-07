Eine Eliteeinheit der indischen Armee will bei einer »Antiterroroperation« in Jammu und Kaschmir drei Beteiligte des Massakers von Pahalgam getötet haben. Am 22. April wurden nahe des Bergortes 26 Angehörige einer Touristengruppe erschossen. Unter den drei am Montag Getöteten soll laut indischen Angaben der mutmaßliche Hauptverantwortliche des Anschlags sein. Unter Verweis auf angeblich bei den Personen gefundene Ausweisdokumente heißt es, bei allen dreien habe es s...