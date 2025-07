Mehrere Dutzend propalästinensische Aktivisten haben sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin versammelt, um Yasemin Acar zu unterstützen. Die Teilnehmerin der »Gaza Freedom Flotilla« saß dort seit neun Uhr früh auf der Anklagebank. Ihr wurden mehrere »Straftaten« vorgeworfen, hauptsächlich die Verwendung der Losung »From the River to the Sea, Palestine Will Be Free« auf Kundgebungen in Berlin und auf ihrem Instagram-Account. Bei den anderen Punkten...