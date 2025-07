Was kostet Urlaub in ­Kopenhagen? Kopenhagen mit dem Rad Die dänische Kapitale ist so hübsch wie teuer. Dafür sind die Radwege dort exzellent ausgebaut. BRD 2024. NDR, 21 Uhr Kontrovers – Die Story Wegen Armut in Haft – Ist die Ersatzfreiheitsstrafe angemessen? »Danke für die Offensichtlichkeit von Klassenjustiz« (Holger Burner): Wer sich kein Ticket leisten kann, fährt schwarz; wer dabei erwischt wird, muss Strafe zahlen; wer das nicht bezahlen kann, geht statt des...