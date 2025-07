In der deutschen Öffentlichkeit gibt es derzeit kaum einen schärferen proukrainischen Aktivisten als Karl Schlögel. Nun erhält der 77jährige Osteuropahistoriker den Dank: den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Als einer der ersten habe Schlögel vor der aggressiven Expansionspolitik des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewarnt, erklärte die Jury: »Seine Mahnung an uns: Ohne eine freie Ukraine kann es keinen Frieden in Europa geben.« Die Auszeic...