Der Libanon trauert um Ziad Rahbani. Der Musiker, Komponist und Dramatiker war am Sonnabend 69jährig an einem Herzinfarkt verstorben. Tausende Menschen säumten am Montag die Straßen Beiruts, als der Konvoi mit dem Sarg vom Krankenhaus im Stadtteil Hamra zur Kirche in seinem Heimatort Bikfaya gebracht wurde. Applaus brandete auf und Tränen flossen, die Trauernden stimmten Rahbanis Lieder an, Fahnen der kommunistischen Partei und palästinensische Fahnen wurden geschwe...