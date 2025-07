Es ist beunruhigend, was vom Horn von Afrika an die Öffentlichkeit dringt: Am Sonntag vermeldete der Ethiopian Media Service (mit Sitz in Virginia/USA), dass Äthiopien Truppen an der Grenze zu Eritrea in Stellung bringen lässt – Warnungen vor einem Krieg werden lauter. Angesichts des sich bereits seit Monaten hochschaukelnden rhetorischen Schlagabtauschs sind diese Informationen allerdings mit Vorsicht zu genießen. Noch am 3. Juli hatte Präsident Abiy Ahmed den Vers...