Angriff ist die beste Verteidigung, weiß jeder – auch die Bundeswehr. Dafür setzt sie auf »Deep-Strike-Drohnen«, also unbemannte Fluggeräte, die Ziele weit in feindlichem Territorium angreifen können sollen. Bis 2029 will das deutsche Militär ein umfassendes Arsenal solcher Waffensysteme aufgebaut haben, berichtete das Handelsblatt (Montagausgabe). »Es gibt erste Informationsgespräche zu diesem Themenbereich«, zitierte das Blatt das Verteidigungsministerium. Eine ko...