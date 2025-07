Es werde »vielleicht die größte Versammlung« von Gegnern der 1979 gegründeten Islamischen Republik Iran, hatte der Sohn des damals gestürzten Schahs angekündigt. Ob dieses hochgesteckte Ziel am vergangenen Sonnabend wirklich erreicht wurde, darf bezweifelt werden. Gesichert ist, dass an diesem Tag in München, das schon seit über 100 Jahren abgehalfterte und ambitionierte Exilpolitiker magisch anzieht, eine Saalveranstaltung mit rund 500 Teilnehmern stattfand. Starga...