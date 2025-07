Sie haben es wieder getan, diese Lionesses. Es war die Neuauflage des WM-Endspiels von 2023 in Sydney zwischen Spanien und England. Damals kamen 76.000 Zuschauer, am Sonntag in Basel beim 14. Fußball-EM-Finale der Frauen rund 34.000 Zuschauer. Camp Nou und Wembley wären auch voll geworden und das Dortmunder Westfalenstadion hätte sicher zweimal gefüllt werden können. Schließlich kickten die aktuellen Welt- und Europameisterinnen gegeneinander. Welches Länderspiel kö...