Das Glück von der Bank

Die 19jährige Michelle Agyemang konnte es nicht so recht fassen, selbst im Fokus zu stehen. Einst hatte sie als Ballmädchen im berühmten Wembley-Stadion den Männern der englischen »Nationalmannschaft« die runden Dinger zugeworfen. Nach dem Finale zwischen England und Spanien in Basel wurde sie zu Recht als beste Nachwuchsspielerin geehrt. Eigentlich war die Arsenal-Spielerin nur Jokerin. Kam von der Bank für England in diesem europäischen Fußballturnier der besten F...