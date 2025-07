Liest Wolfram Weimer heimlich junge Welt? Wo sonst will der Kulturstaatsminister denn die ganzen guten Haare entdeckt haben, die an der längst verblichenen DDR angeblich gelassen werden, dass er sich die erstaunlich volle Frise so sehr raufen muss? »Die DDR war eine kommunistische Diktatur – mit Mauern, Angst und vielen Tausenden Opfern. Es ist erschreckend, dass dieses System fast 35 Jahre nach der Wiedervereinigung von manchen noch i...