Während der Krieg im Sudan nach mehr als zwei Jahren unvermindert andauert, ist am Wochenende in der Provinz Süddarfur eine Parallelregierung für die Provinz ausgerufen worden. Dahinter steht die sogenannte Sudanesische Gründungsallianz (Tasees), an deren Spitze der frühere Vize von De-facto-Präsident General Abdel Fattah Al-Burhan, Mohammed Hamdan Daglo, steht. Er fordert seit April 2023 die Macht des Militärs mit seinen paramilitärischen RSF heraus, Millionen Suda...